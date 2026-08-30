En este capítulo de Energía que Conecta en Cooperativa conversamos con el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, sobre los alcances de la norma que obliga a reponer el servicio a clientes con suministro suspendido por deudas si se encuentran en una zona declarada de catástrofe.

El Ejecutivo intentó impugnar la normativa -que impone un plazo perentorio a compañías de electricidad, agua y gas- ante el Tribunal Constitucional (TC), pero su requerimiento fue rechazado de forma categórica, por nueve votos contra uno.

LEER ARTICULO COMPLETO