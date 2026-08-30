Energía que Conecta: Alcances de la norma sobre reconexión en zonas de catástrofe
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
En este capítulo de Energía que Conecta en Cooperativa conversamos con el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, sobre los alcances de la norma que obliga a reponer el servicio a clientes con suministro suspendido por deudas si se encuentran en una zona declarada de catástrofe.
El Ejecutivo intentó impugnar la normativa -que impone un plazo perentorio a compañías de electricidad, agua y gas- ante el Tribunal Constitucional (TC), pero su requerimiento fue rechazado de forma categórica, por nueve votos contra uno.