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Energía que Conecta: Alcances de la norma sobre reconexión en zonas de catástrofe

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
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En este capítulo de Energía que Conecta en Cooperativa conversamos con el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, sobre los alcances de la norma que obliga a reponer el servicio a clientes con suministro suspendido por deudas si se encuentran en una zona declarada de catástrofe.

El Ejecutivo intentó impugnar la normativa -que impone un plazo perentorio a compañías de electricidad, agua y gas- ante el Tribunal Constitucional (TC), pero su requerimiento fue rechazado de forma categórica, por nueve votos contra uno.

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