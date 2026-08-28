El director de Estudios e Incidencia de Techo Chile, Ignacio Saffirio, apuntó en Cooperativa que, si bien ONGs como la suya mantienen una buena relación con el Estado, existe una "falta de ambición" para frenar la creación de campamentos en el país.

"Vemos con un poco de preocupación que en los últimos gobiernos, en el marco de la importancia pública que ha tomado la agenda de seguridad, pareciera que han renunciado a innovar en materia de política de campamentos, cuando llevan cuatro gobiernos al alza", alertó en Lo que Queda del Día.

Para el sociólogo, "quizás ha faltado ambición o creatividad, y lo que ha sobrado son enfoques de seguridad, con mucho énfasis en desalojar a las familias, lo cual creemos que solo desplaza el problema".

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