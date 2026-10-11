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Energía que Conecta: El proyecto para descubrir hogares aptos para generar solar o eólica

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Universidad Autónoma
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En esta nueva edición de Energía que Conecta en Cooperativa, conversamos con la académica del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, Romina Muñoz, quien profundizó acerca del proyecto que busca enseñar a vecinos de Maipú a usar sensores para descubrir si sus casas son aptas para generar energía eólica o solar.

También explicamos cuál es la diferencia entre el ahorro y la eficiencia energética.

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