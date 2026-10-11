Energía que Conecta: El proyecto para descubrir hogares aptos para generar solar o eólica
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Universidad Autónoma
En esta nueva edición de Energía que Conecta en Cooperativa, conversamos con la académica del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, Romina Muñoz, quien profundizó acerca del proyecto que busca enseñar a vecinos de Maipú a usar sensores para descubrir si sus casas son aptas para generar energía eólica o solar.
También explicamos cuál es la diferencia entre el ahorro y la eficiencia energética.