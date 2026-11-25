En Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, advirtió este miércoles sobre el alto riesgo de incendios forestales en el país debido a las altas temperaturas y la abundante vegetación que dejó la lluviosa primavera.

"El pasto ya está amarillo y, a fines de esta semana, créeme que va a terminar absolutamente café y convertido en combustible", alertó, indicando que 94 comunas presentan "riesgo muy alto".

Frente a la temporada, aseguró que "estamos mucho más preparados este año", con un despliegue de drones, aviones de observación, patrullajes y una flota de 77 aeronaves que estará operativa a fines de diciembre.

Baldini también enfatizó que la prevención es fundamental, considerando que un 70% de los incendios son provocados por negligencia humana, "la protagonista de todos los santos años".

Entre las conductas más frecuentes mencionó los asados, trabajos de soldadura sin medidas de precaución, quema de basura y colillas de cigarros lanzadas desde vehículos. "Todos los fines de semana hemos tenido incendios por asado", lamentó.

Finalmente, la directora de Conaf llamó a reforzar la educación y la responsabilidad ciudadana para evitar nuevas emergencias. "Las personas son las que en este caso lo pueden evitar (...) aquí es pura educación", sostuvo.

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