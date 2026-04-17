SEC implementa Inteligencia Artificial para detectar productos eléctricos sin certificación

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) comenzó a implementar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la fiscalización del sector energético y detectar con mayor rapidez productos que ingresen al país sin certificación.

Según informó el organismo, esta tecnología permite analizar grandes volúmenes de datos vinculados a importaciones, generando alertas automáticas y priorizando los controles según el nivel de riesgo. Con esto, se ha logrado aumentar el porcentaje de productos certificados desde un 88% a un 95%, además de reducir los tiempos de detección, que antes podían tardar meses.

A estas medidas se suman otras soluciones que ya estaban en funcionamiento, como sistemas para analizar reclamos por cobros en cuentas de electricidad y herramientas automatizadas para la lectura de boletas, lo que permite acceder a información en tiempos más rápidos.

En paralelo, la SEC también desarrolló un asistente virtual basado en inteligencia artificial para apoyar a las personas en el proceso de postulación al subsidio eléctrico, la cual ha permitido responder más del 60% de las consultas durante los periodos de postulación, entregando información de forma clara y oportuna.