Estación Central inauguró la primera peluquería canina municipal de Chile

La Municipalidad de Estación Central inauguró la primera Peluquería Canina Municipal del país, un servicio que busca facilitar el acceso a cuidados de higiene para mascotas y entregar atención gratuita a perros rescatados.

La iniciativa forma parte de la agenda de protección animal impulsada por el municipio, que ya cuenta con una veterinaria municipal, una oficina de protección animal, un móvil de rescate y una ordenanza sobre tenencia responsable.

El alcalde Felipe Muñoz destacó que el objetivo es apoyar a las familias y reconocer a las mascotas como parte importante de los hogares.

El recinto ofrecerá servicios de lavado y corte a un valor cercano a la mitad del precio habitual del mercado, con prioridad para adultos mayores, personas con discapacidad, personas neurodivergentes y cuidadores. Además, los animales sin dueño rescatados por el municipio podrán acceder a atención gratuita para mejorar sus condiciones antes de ser dados en adopción.

Durante la inauguración se realizó una demostración del trabajo del equipo y el concurso Fashion Dog, que premiará a mascotas en categorías como Originalidad, Súper Dúo, Elegancia y Talento Escondido.

La peluquería funcionará de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas, con reserva previa en Las Catalpas Poniente 198.

El servicio estará disponible solo para vecinos de Estación Central que acrediten residencia, quienes deberán presentar el carnet de vacunación vigente de la mascota y cumplir los requisitos establecidos por el municipio.