Día del Trabajador 2026: Así funcionará el comercio durante este feriado
Se espera que centros comerciales y supermercados adelanten sus horarios de cierre durante la jornada previa al feriado.
Se espera que centros comerciales y supermercados adelanten sus horarios de cierre durante la jornada previa al feriado.
Este viernes 1 de mayo será feriado irrenunciable en Chile por el Día del Trabajo, lo que implicará el cierre obligatorio del comercio y ajustes en su funcionamiento a nivel nacional.
La jornada corresponde además al segundo fin de semana largo del año y forma parte de los cinco feriados de carácter obligatorio e irrenunciable que contempla la legislación vigente.
Este tipo de fechas está regulado por la Ley 19.973 y no solo impacta el funcionamiento durante el día del festivo, sino que también modifica la operación del comercio desde la jornada previa.
De acuerdo con lo informado por la Dirección del Trabajo, la medida comenzará a regir desde las 21:00 horas del jueves 30 de abril y se extenderá hasta las 06:00 horas del sábado 2 de mayo.
En ese contexto, se espera que centros comerciales y supermercados adelanten sus horarios de cierre durante la jornada previa al feriado.
La normativa establece que el descanso será obligatorio para los trabajadores del comercio, con excepción de quienes se desempeñen en los siguientes rubros:
Desde la Dirección del Trabajo también precisan que los trabajadores excluidos de este descanso tendrán derecho a ejercerlo al menos una vez cada dos años con un mismo empleador, es decir, en forma alternada.