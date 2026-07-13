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Tópicos: País | Festivos

Feriado del 16 de julio: Así funcionarán supermercados, malls y tiendas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los trabajadores que deban cumplir funciones durante la jornada tendrán derecho a las compensaciones que establece la ley.

Feriado del 16 de julio: Así funcionarán supermercados, malls y tiendas
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Esta semana los chilenos tendrán un nuevo feriado, ya que el calendario marca como festivo el jueves 16 de julio.

La fecha corresponde al Día de la Virgen del Carmen, la única jornada festiva de este mes y una celebración religiosa que cada año reúne a fieles en misas, procesiones y otras actividades organizadas en distintos puntos del país.

Al tratarse de un feriado no irrenunciable, el comercio podrá funcionar con normalidad. Supermercados, malls, tiendas, restaurantes, cines y bencineras podrán atender público, aunque algunos recintos podrían modificar sus horarios de acuerdo con su funcionamiento habitual.

Los trabajadores que deban cumplir funciones durante la jornada tendrán derecho a las compensaciones que establece la ley.

Una vez finalizado este feriado, al calendario de 2026 le restarán ocho días festivos, de los cuales tres de ellos son irrenunciables.

Feriados restantes de 2026:

  • Agosto: 15 de agosto (sábado) — Asunción de la Virgen María.
  • Septiembre (Fiestas Patrias): 18 de septiembre (viernes) — Independencia de Chile; 19 de septiembre (sábado) — Día de las Glorias del Ejército.
  • Octubre: 12 de octubre (lunes) — Encuentro de Dos Mundos, generando fin de semana largo; 31 de octubre (sábado) — Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
  • Noviembre: 1 de noviembre (domingo) — Día de Todos los Santos.
  • Diciembre: 8 de diciembre (martes) — Inmaculada Concepción; 25 de diciembre (viernes) — Navidad, feriado irrenunciable.

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