El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado en el centro de Santiago, congrega este sábado a miles de asistentes en el marco de la tradicional celebración del "18 Chico".

La iniciativa, de carácter gratuito y orientada a quienes desean extender los festejos patrios, cuenta con una parrilla de actividades culturales, gastronomía típica y espectáculos folclóricos en vivo.

"En una nueva versión del '18 Chico' nos hemos congregado en la plaza central del GAM. Ya hemos reunido a más de 12.000 personas, que junto al ritmo de la cueca y de la cumbia, han disfrutado de juegos típicos, de clases de cueca urbana y shows espectaculares", destacó el director de programación artística del GAM, Felipe Reyes.

La programación musical cuenta con elencos de cueca como Las Primas, Los Truqueros, Sigrid Alegría junto a Los Claveles y Banda Conmoción.

LEER ARTICULO COMPLETO