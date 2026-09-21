Las intensas lluvias del fin de semana afectaron la normal realización de las fondas de Fiestas Patrias en la Región del Biobío, e incluso motivaron, en un inicio, la suspensión de actividades masivas.

Pese a que finalmente sí se realizaron, y con horario extendido, los fonderos dicen haberlo pasado mal: "Se nos quebraron las vigas, se volaron los techos", contó uno, a modo de ejemplo.

Escucha el informe del corresponsal Cristofer Espinoza.

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