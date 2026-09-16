¿Asado al aire libre o bajo techo? El pronóstico de meteorología para Fiestas Patrias

Las celebraciones de Fiestas Patrias contarán con un panorama meteorológico mayoritariamente favorable para actividades al aire libre entre las regiones de Coquimbo y el Maule, aunque con matices marcados por la nubosidad, una baja gradual de las temperaturas y chubascos puntuales en sectores altos.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa este miércoles, el meteorólogo Eduardo Sáez descartó la ocurrencia de temporales generalizados en el centro del país durante el viernes y sábado festivo, delimitando la inestabilidad a zonas cordilleranas y altas de la precordillera.

"En valles puede que caiga alguna gota, principalmente en la noche o tarde-noche. Esto sería viernes y sábado. Pero son montos superbajos que no va a generar barro, sino que va a afirmar un poquito la tierra, que en algunos sectores se nota", detalló el experto.

Respecto a las zonas urbanas de la cuenca de Santiago, Sáez puntualizó que el fenómeno será casi imperceptible, similar a jornadas previas donde apenas cayeron gotas contadas.

No obstante, llamó a "poner atención en las fondas que se encuentran más hacia la cota 1.000, por decirlo de alguna forma para que se entienda, que es donde está la probabilidad de que caiga algún tipo de chubasco".

Llamado a fonderos: cuidar generadores eléctricos

Pese a la debilidad de las posibles gotas, el meteorólogo advirtió sobre un riesgo para los eventos masivos: las instalaciones eléctricas descubiertas.

"Como está la posibilidad de que caigan estas gotas, los generadores, que los cubran, porque un cortocircuito puede provocar un corte de energía eléctrica y ahí sí que se fue el show", remarcó Sáez en Cooperativa.