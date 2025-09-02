Chile es el quinto país del mundo con más feriados: Algunos quieren reducir, otros aumentar

A dos semanas de celebrar Fiestas Patrias, se reavivó el debate sobre el número de feriados que tiene Chile.

Este 2025 contabiliza 18, que nos convierte en el quinto país del mundo que más festivos tiene, de acuerdo con un estudio de la Universidad Diego Portales.

Según el "Informe de Vacaciones y Feriados en Chile: Un oneroso desbalance", elaborado por el Observatorio de Contexto Económico de la UDP, el top five de naciones con más días festivos es: Irán, Sri Lanka, Camboya, San Marino y Chile, seguidos por Argentina, Perú, Azerbaiyán, Brasil y Colombia.

En este contexto, y teniendo en cuenta que septiembre tiene dos feriados irrenunciables -el 18 y 19-, desde el Congreso el diputado RN Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Trabajo, planteó hacer un "cambio importante" en el período de vacaciones y extenderlas por cuatro días, pero a cambio de disminuir los feriados.

El parlamentario esgrime que dichos días "interrumpen la actividad productiva", lo que fue cuestionado por su par independiente -pero del comité PPD- Héctor Ulloa, quien sostiene que la idea retrocedería en derechos adquiridos e iría contra las medidas aprobadas a favor de los trabajadores y trabajadoras.

Fedetur: "Habría que analizarlo con mucha cautela"

A la discusión se sumó también el sector turístico: la presidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, respondió que eliminar feriados y extender vacaciones "habría que analizarlo con mucha cautela".

"Los feriados distribuidos ayudan a desestacionalizar la actividad turística, al impulsar viajes en distintos momentos del año y no concentrarlos en vacaciones de verano o invierno", argumentó la exministra.



Gobierno espera debate "serio" y no "a propósito de coyunturas"

En el Congreso también se rechazó la idea de la diputada Camila Musante (independiente-comité PPD) de declarar feriado el miércoles 17 de septiembre, bajo el argumento de incrementar el consumo y generar empleo merced al mayor número de días libres.

Sin embargo, el Gobierno no impulsará esta medida: el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, expresó que "si el país va a dar una discusión al respecto, que sea con diálogo social y que no se presente días o semanas antes de una coyuntura, ya que esto tiene efectos y tiene que ver con el descanso de los trabajadores".

"En ese marco, cualquier debate serio que debamos dar, queremos hacerlo con empleadores, trabajadores y Gobierno, pero no a propósito de la coyuntura mensual que muchas veces genera estas propuestas (de última hora) que hemos conocido en el Congreso", agregó.