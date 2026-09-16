Con alusiones a Magallanes y al crimen, Desbordes advirtió que "la soberanía está amenazada"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aprovechó su calidad de anfitrión en la ceremonia de inauguración de las fondas del Parque O'Higgins para hacer un enfático llamado a reforzar la seguridad en Chile.

Realizando alusiones abiertas a la tensión fronteriza con Argentina en el sur y, en especial, el fenómeno de criminalidad organizada que afecta a todo el país, el exministro de Defensa advirtió que la debilidad en estos asuntos pone en peligro la soberanía y, con ello, la independencia de nuestro país.

El exmilitante RN inició su discurso recordando a "don Bernardo O'Higgins, padre de la Patria", quien, exiliado en Lima, "en su lecho de muerte, dijo sus últimas palabras, su última añoranza, su último desvelo: 'Magallanes, Magallanes, Magallanes', marcando un rumbo que debe ser motivo de unión para todos nosotros".

"La soberanía que tantos esfuerzos costó durante el proceso de independencia es el don que nos toca cuidar y proyectar a las futuras generaciones. (...) Hoy es la soberanía, y por tanto nuestra independencia como nación, la que se encuentra amenazada", alertó.

"(Está) amenazada cuando no se tiene pleno control de nuestras fronteras y (cuando) territorios quedan en manos del crimen organizado. Por eso, no nos debemos perder: ésta es la primera y más amenazante emergencia que enfrenta Chile, la que hizo que más de siete millones de ciudadanos eligieran al Presidente Kast para hacerse cargo de ella", declamó.

Mensajes al Gobierno, la oposición y el Congreso

Desbordes enfatizó que "donde el Estado se retira, alguien lo reemplaza y disputa su soberanía", por lo que llamó a todos los sectores políticos a "enfrentar esta emergencia con la convicción de que lo que está en juego es la soberanía de Chile, y que cuando se trata de ella, no caben mezquindades. Cuando se trata de nuestra independencia, no podemos escatimar esfuerzos ni recursos".

"Aquí no hay dos opiniones: la crisis de seguridad es la principal preocupación en todas las comunas de Chile. La crisis atraviesa realidades geográficas y sociales, y no tiene colores políticos (...) Por eso quiero pedirle al Gobierno y a la oposición, al Poder Ejecutivo y al Congreso, que avancen en lo que Chile reclama: que hagan el esfuerzo patriótico de dialogar y llegar a acuerdos en los tiempos que la ciudadanía demanda; que hagan de este esfuerzo una tarea común, porque solo con unidad derrotaremos al crimen organizado; porque ése y no otro es el enemigo de Chile", señaló.

"Sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad no habrá recuperación económica estable. Sin seguridad, no importa cuánto invertamos en cultura y patrimonio, tampoco durará. La seguridad de nuestras fronteras, la seguridad de nuestros campos, la seguridad de nuestros mares, la seguridad de nuestras calles, de nuestros hogares y barrios, no es una agenda particular más. La seguridad no puede ser tratada como parte de un ajuste fiscal general, porque no hay objetivo presupuestario que pueda estar por sobre nuestra existencia como nación", remarcó.

En su discurso, el alcalde también tuvo palabras de solidaridad y elogio a "la valentía" de su colega de San Bernardo, Christopher White, quien -según se supo hace poco- estaba en la mira de un asesino que planeaba matarlo este 17 de septiembre.

"Christopher, un gran abrazo para ti y tu familia. Cuenta con mi respeto y todo nuestro apoyo cuando lo necesites", señaló el exdiputado y extimonel RN.

Kast: "Vamos a estar mucho mejor"

La intervención de Desbordes fue seguida por la del Presidente José Antonio Kast, quien también saludó al alcalde White, con quien estará en un acto este jueves.

El Mandatario también pidió un aplauso para los embajadores presentes -"para que sepan cómo queremos en Chile al amigo cuando es forastero"-; e hizo eco de la "increíble historia que contaba el alcalde (de Santiago) sobre Bernardo O'Higgins" y "sus palabras finales: 'Magallanes, Magallanes'".

En otro momento invitó a recuperar la tradición de pintar las fachadas de las casas en Fiestas Patrias, y remarcó el tono de sus recientes mensajes de optimismo: "Después de tiempos difíciles empieza a mejorar todo. (...) Estamos haciendo un trabajo serio, responsable, y está dando ya las primeras señales. (...) Empiezan a mejorar las cosas en seguridad y vemos los índices (que lo indican). Esperamos que pronto también empiecen a mejorar las cosas en la economía", señaló.

El Jefe de Estado también se aventuró con una paya de contingencia: "Brindo (...) por nuestros mares, campos, ríos, lagos y volcanes / también por los territorios insulares y por nuestro Estrecho de Magallanes".

"Dicen que somos fomes y puede que tengan razón / pero no nos eligieron para contar chistes, sino para arreglar nuestra nación. Me dijeron que otra cosa era con guitarra y pucha que tenían razón / pero gobernar se hace más fácil cuando le ponemos el corazón", fueron versos destacados.

"Quiero acabar mi paya con esperanza y con amor, y le digo a todo Chile: tranquilos, no solo vamos a estar bien, sino que vamos a estar mucho mejor", fue el mensaje de cierre, previo al tradicional pie de cueca; primero de Kast como Presidente de la República.

White: "Agradezco que el Presidente Kast nos acompañe"

Este jueves las principales autoridades del Estado van a estar en San Bernardo en la inauguración de las Fiestas Patrias, como solicitó White al propio Kast en medio de impacto por las amenazas de muerte que sufrió.

"Más de mil vecinas y vecinos desfilarán por las calles principales de la comuna y quiero valorar y agradecer que el Presidente Kast nos acompañe, porque si al Presidente le va bien, a San Bernardo le va bien y a Chile le va bien", dijo el miliante socialista.

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que mañana no nos transformemos en una polémica, sino más bien en una señal de unidad, donde dos personas que a lo mejor tienen visiones distintas de la realidad son capaces de trabajar en equipo. Creo que ésa es una señal de esperanza de que Chile todavía puede frenar al crimen organizado. Y esa es una tarea no sencilla, pero creo que es la esperanza que Chile necesita", dijo White.