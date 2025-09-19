El adiós con honor de "Drako", el pastor belga del Ejército que se jubiló en la Parada Militar

Entre los compases solemnes de las bandas militares y el paso firme de los soldados en la elipse del Parque O'Higgins, un protagonista muy especial marcó la jornada con emoción: "Drako", un pastor belga malinois que, tras nueve años de impecable servicio, desfiló por última vez en la Gran Parada Militar, despidiéndose del Ejército de Chile con todos los honores que merece un verdadero soldado.

Nacido el 5 de abril de 2016, "Drako" fue parte de una camada institucional y desde sus primeros pasos mostró un temple único, disciplina férrea y una inquebrantable lealtad.

Durante casi una década formó parte de la Unidad Canina Militar del Regimiento de Policía Militar N° 1 "Santiago", cumpliendo misiones que exigieron lo mejor de él: detección de explosivos, intervenciones tácticas y operaciones de seguridad militar.

Pero su historia fue mucho más allá del entrenamiento y la obediencia. "Drako" vivió experiencias que pocos conocieron: fue desplegado en Jefaturas de Áreas Fronterizas y formó parte de la Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro", donde incluso participó en descensos desde helicópteros, siempre al lado de su fiel guía, con quien compartió no solo el trabajo, sino una conexión profunda.

Ese lazo lo describió con orgullo y emoción su guía, el sargento 2° Francisco Rodríguez, quien fue su compañero inseparable durante estos años: "El nivel de compromiso, el fiato que el amo forma con el perro es excepcional. Es muy buen perro, con un buen nivel de adiestramiento, es fenomenal, un ejemplo para los perros más nuevos".

"Mi compañero de labores, 'Drako', es un perro único, por su carácter, su fortaleza, es muy bueno para trabajar, con una gran energía", destacó.

Tras esta Parada Militar 2025, en honor a las Glorias del Ejército de Chile, "Drako" colgará su arnés y comenzará una nueva vida junto a la familia de su guía, quienes le abrieron las puertas de su hogar, como él abrió su corazón al servicio de Chile.