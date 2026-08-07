Legislación exprés: diputada PDG busca declarar feriado el 17 de septiembre

En la práctica, las Fiestas Patrias 2026 contemplan tres días de celebración, pues el 18 de septiembre cae día viernes; cifra que además es el mínimo de festivos que ya contempla la ley desde 2016.

Pero como ha pasado en numerosas ocasiones antes, eso podría cambiar si prospera una moción parlamentaria de última hora que presentó la diputada del Partido de la Gente (PDG) Zandra Parisi, hermana del líder del grupo, Franco Parisi; quien busca "declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026", para así "extender las celebraciones, facilitar el descanso de las familias y apoyar a sectores como el turismo, la gastronomía, los emprendedores y las pymes", reveló un comunicado.

Según la oficina de la parlamentaria, "este 2026 los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre coincidirán con viernes y sábado, lo que reduce el espacio tradicional de celebración y dificulta el traslado de las familias hacia sus regiones de origen".

"Estoy segura que los rubros del turismo, gastronómico, los emprendedores y nuestras pymes van a estar felices", dijo Parisi, quien también considera que "concentrar" traslados en pocos días aumenta el riesgo de accidentes en las carreteras.

"Estoy segura que el Gobierno del Presidente Kast, frente a todo su equipo, va a apoyar esta iniciativa y va a querer que haya un día más de celebración en este 18 de septiembre", lanzó la parlamentaria del PDG, partido que ya fue clave para el Ejecutivo en la tramitación de la megarreforma.