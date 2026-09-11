Peaje a luca en Fiestas Patrias: revisa horarios y rutas

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, dio a conocer este viernes los detalles del plan de contingencia carretero preparado para las celebraciones de Fiestas Patrias.

Según las estimaciones oficiales, aproximadamente 407.000 vehículos abandonarán la Región Metropolitana entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, previéndose el mayor flujo y la mayor congestión vehicular durante la tarde del primer día.

"Peaje a luca"

Para mitigar los atascamientos e incentivar el desplazamiento en horarios de menor demanda, la autoridad dispondrá la medida de "peaje a luca" (1.000 pesos) el jueves 17 entre las 07:00 y las 13:00 horas, y el viernes 18 entre las 07:00 y las 10:00 horas.

La rebaja operará en los peajes Lo Prado y Zapata (en dirección a la costa, Ruta 68), así como en Las Vegas (Ruta 5 Norte) y Angostura (Ruta 5 Sur), estos dos últimos aplicables en ambos sentidos.

Operatividad del retorno

Respecto al flujo de regreso hacia la capital -concentrado principalmente para el domingo 20 de septiembre-, la autoridad confirmó que no se implementará la gestión de tránsito 3x1.

En su lugar, se mantendrá la tarifa "a luca" en las plazas mencionadas durante la jornada matutina, entre las 07:00 y las 12:00 horas.

Restricción a camiones

Finalmente, el plan contempla restricciones para el tránsito de camiones en la Ruta 68, la Ruta 5 Sur y la Ruta 5 Norte durante los horarios de mayor flujo diurno.

Como medida complementaria para incentivar el traslado nocturno de carga, se aplicará un descuento del 50% en la tarifa de peajes para estos vehículos durante el bloque de madrugada.