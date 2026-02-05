Macarena Caroca, gerenta de operaciones de iProspect Chile y especialista en Data Mining, desmitificó en Una Nueva Mañana el funcionamiento de las plataformas de citas. Según la experta, el algoritmo no es azaroso sino que es una herramienta que aprende de cada interacción del usuario.

Muchos usuarios perciben las apps como un catálogo virtual, pero la experta asegura que los datos permiten depurar los perfiles de manera sofisticada. La IA analiza señales sutiles: a quién le das “like”, cuánto tiempo mantienes una conversación y con qué frecuencia respondes.

Sin embargo, Caroca advierte que, aunque la máquina puede unir a dos personas por "estilos de vida" o "compatibilidad emocional", el éxito final depende de lo que ocurra fuera de la pantalla.

