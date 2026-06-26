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Tópicos: País | Festivos

Próximo fin de semana largo en Chile: ¿Cuándo es el feriado y qué pasará con el comercio?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata del feriado que en el que se conmemora San Pedro y San Pablo.

Próximo fin de semana largo en Chile: ¿Cuándo es el feriado y qué pasará con el comercio?
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Tras los feriados por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y la llegada del invierno, los trabajadores en Chile aún tendrán un nuevo fin de semana largo antes de que termine junio.

El próximo feriado será el lunes 29 de junio, fecha en la que se conmemora San Pedro y San Pablo, por lo que muchas personas podrán disfrutar de tres días de descanso consecutivos.

Cabe destacar que se trata de un feriado no irrenunciable, por lo que el comercio podrá funcionar con normalidad y los supermercados, malls y otros establecimientos estarán autorizados para atender público según sus horarios habituales.

Después de esa fecha, el calendario contempla otros feriados durante lo que resta de 2026, los cuales son:

  • Julio: 16 de julio (jueves) — Nuestra Señora del Carmen, feriado irrenunciable;
  • Agosto: 15 de agosto (sábado) — Asunción de la Virgen María.
  • Septiembre (Fiestas Patrias): 18 de septiembre (viernes) — Independencia de Chile; 19 de septiembre (sábado) — Día de las Glorias del Ejército.
  • Octubre: 12 de octubre (lunes) — Encuentro de Dos Mundos, generando fin de semana largo; 31 de octubre (sábado) — Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
  • Noviembre: 1 de noviembre (domingo) — Día de Todos los Santos.
  • Diciembre: 8 de diciembre (martes) — Inmaculada Concepción; 25 de diciembre (viernes) — Navidad, feriado irrenunciable.

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