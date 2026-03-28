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Autoridades intensifican fiscalizaciones de productos del mar previo a Semana Santa en Calbuco

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
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Autoridades regionales y locales dieron inicio al periodo de intensificación de fiscalizaciones previo a Semana Santa en la comuna de Calbuco, en la Región de Los Lagos. La actividad se realizó a bordo del buque de rescate y salvataje “Ingenieros Live”, en el marco de una nueva sesión de la Mesa Preventiva Comunal, donde se acordaron acciones conjuntas para reforzar el control de productos del mar y resguardar la salud de la población.

El alcalde de Calbuco, Marco Silva, destacó el trabajo colaborativo entre autoridades, organismos fiscalizadores, comercializadores y la Federación de Buzos de la comuna, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la región durante estas fechas de alta demanda.

Por su parte, la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, detalló que se reforzarán las fiscalizaciones en la extracción de productos marinos y se incrementarán en un 200% los análisis en laboratorios de salud pública. Además, informó que actualmente no se registra presencia de toxinas en la región y llamó a consumir mariscos provenientes solo de zonas autorizadas.

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