A tres aumenta la cifra de fallecidos en carreteras durante Semana Santa

A tres aumenta la cifra de personas fallecidas por accidentes de tránsito en carreteras durante esta Semana Santa, de acuerdo con el segundo balance vehicular entregado este Sábado Santo por las autoridades.

Según el reporte, los días jueves y viernes ya han salido 286 mil vehículos desde la capital hacia distintas zonas del país, aunque la cifra sigue siendo un 10% menor de lo pronosticado.

De todos modos, "estimamos que en todo el fin de semana vamos a estar llegando a la estimación que teníamos, o sea, la cantidad de movimiento y flujo va a bordear los 450.000 vehículos, que es un 7% sobre lo del año pasado", dijo el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

Respecto a las fiscalizaciones, Carabineros ha efectuado más de 35 mil y ha realizado más 7.500 exámenes, que han resultado con 63 detenidos por conducción bajo la influencia del alcohol y 21 bajo la influencia de las drogas.

Asimismo, tres personas fueron aprehendidas por conducir a más de 180 kilómetros por hora.

Medidas para el retorno masivo del domingo

El ministro Arrau recordó que para el domingo "hay ciertas medidas para incentivar la planificación del viaje: lo primero es una rebaja de tarifa para los camiones de 00:00 horas a 07:00 de la mañana del 50%; y después, 'peaje a luca' para los vehículos particulares".

Se espera que para ese mismo día el retorno a la capital se concentre entre las 17:00 y 23:00 horas, pero las autoridades recomiendan comenzar el viaje esta jornada o la mañana siguiente.