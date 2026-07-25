Dos carabineros fueron formalizados por lesionar a detenido y maquillarlo como "caída accidental"

Dos carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público por presuntamente perpetrar lesiones a un detenido y afirmar, en el parte policial, que se trató de una "caída accidental" en un calabozo de la comuna de Rengo (Región de O'Higgins).

Los hechos ocurrieron en febrero de este año, cuando un hombre fue detenido por manejo en estado de ebriedad tras chocar un poste. Sin embargo, en el calabozo de la Cuarta Comisaría de la comuna, la víctima resultó con fracturas en el hombro y lesiones en el cráneo.

Según dijo a Cooperativa el fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, uno de los funcionarios policiales trató de ocultar el origen de las lesiones al asegurar que surgieron producto de una caída accidental.

"La víctima, encontrándose bajo resguardo de Carabineros, fue lesionada por dos funcionarios que se encontraban encargados del cuidado y la custodia del mismo", denunció.

"Respecto de uno de los funcionarios, (lo que se acusa) son apremios ilegítimos; respecto del segundo partícipe, se le imputa además un delito de falsificación de instrumento público, porque se le entregó a la Fiscalía información falsa respecto del origen de las lesiones y, por lo tanto, en ese contexto es que la conducta desarrollada por el segundo de los detenidos es más grave", sostuvo el persecutor.

En la audiencia se expusieron videos de las cámaras de seguridad y fotografías de las lesiones de la víctima. En base a ellas, para el defensor de los carabineros, Eduardo Gómez, hay "una discrepancia. Fue violencia innecesaria (y no apremios ilegítimos)".

"(Los funcionarios) iban esposados y lo que se vio ahí fue un empujón", aseguró.

De todos modos, el tribunal determinó que lo sucedido no se trató de una caída accidental, por lo que los funcionarios quedaron con arresto domiciliario nocturno y se fijó un plazo de 90 días para la investigación.

Hasta el momento, desde la institución no han reaccionado al caso.