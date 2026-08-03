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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

"El Rana", acusado de asesinar a dos carabineros, logró una victoria en tribunales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de amparo presentado por Carlos Cancino Tapia, alias "El Rana", y dejó sin efecto la prisión preventiva que le había impuesto el Juzgado de Garantía de la misma ciudad por el crimen del suboficial mayor de Carabineros Marcos Cosme.

Pese a ello, Cancino se mantendrá privado de libertad por su presunta responsabilidad en el homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain, ocurrido en Metrenco el año 2020.

Disconforme, la defensa anunció la presentación de otro recurso de amparo más, argumentando incumplimiento de normas legales.

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