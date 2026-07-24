Prisión preventiva contra "El Rana" por homicidio del cabo Marcos Cosme

El Juzgado de Garantía de Valdivia ordenó este viernes el ingreso a prisión preventiva de Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido bajo el apodo de "El Rana", tras ser formalizado por al menos cuatro delitos, entre ellos los homicidios del cabo Marcos Cosme y del suboficial Eugenio Naín, además de lesiones y porte ilegal de arma de fuego.

Uno de los cargos corresponde al homicidio del cabo de Carabineros Marcos Cosme, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), ocurrido el pasado 15 de julio en el sector costero de Valdivia.

El funcionario murió durante un procedimiento destinado a detener a Cancino, instancia en la que también se produjo un ataque armado contra los policías que participaban en el operativo.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso antecedentes sobre las circunstancias del ataque y presentó las pericias realizadas por los organismos especializados.

Entre las evidencias exhibidas, se encontraba el casco que utilizaba el cabo Cosme durante el procedimiento.

Cancino ya se encuentra en prisión preventiva por la causa relacionada con el homicidio del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas. La medida cautelar fue decretada esta semana por el Juzgado de Garantía de Temuco.

Atendida la complejidad de la causa, la cantidad de delitos imputados y la necesidad de peritajes balísticos y científicos pendientes, la sede judicial estableció como plazo de investigación 120 días.