Fiscalía informó muerte de sargento baleado en Puerto Varas sin confirmación de Carabineros

La Fiscalía Regional de Los Lagos informó en la noche del miércoles la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, quien recibió un disparo en la cabeza que lo mantiene con muerte cerebral, situación que fue descartada más tarde por Carabineros.

En un breve comunicado publicado en el sitio oficial del ente persecutor, el Ministerio Público daba cuenta del deceso del uniformado, resaltando que "su partida enluta no sólo a su institución, sino también a la comunidad a la que servía con compromiso y vocación".

La información del Ministerio Público incluso llevó al Gobierno -a través de la Delegación Provincial de Osorno- a reaccionar ante el deceso del funcionario policial, destacando que "cumplió valientemente con su deber a la Patria hasta el final".

Sin embargo, Carabineros descartó la muerte del sargento confirmando que "la condición de él es compleja y casi irreversible, y hoy sin duda será una jornada delicada y decisiva".

Ataque durante una fiscalización

El ataque ocurrió la madrugada del 11 de marzo, durante una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

Al llegar a calle San Francisco -cerca de la línea férrea y las inmediaciones del Estadio Ewaldo Klein-, los funcionarios escucharon disparos, y luego comprobaron que uno de esos proyectiles impactó a Figueroa en la cabeza.

De momento, no existen personas detenidas por el ataque.