General Araya por muerte de cabo en Valdivia: "Podemos llorar, pero trabajaremos con más fuerza"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, lamentó este sábado el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme Barquero, miembro del GOPE que fue baleado en el rostro durante un operativo en Valdivia, y aseguró que la institución seguirá "trabajando con más fuerza" para rendir tributo al funcionario.

Desde el Hospital de Valdivia, el jefe de la policía uniformada entregó sus condolencias a los familiares del carabinero y expresó que la "verdad es que cuesta cuando uno de los nuestros se va, cuando un funcionario que ha entregado su vida por el país se aleja de esta forma", consignó T13.

"Como Carabineros nos corresponde rendir un sentido homenaje hacia él y hacia su familia. Vamos a seguir tristes, podemos llorar también, podemos sufrir, pero sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando con más fuerza y esa es la forma de tributar esta tan lamentable y trágica pérdida de un joven que lo entregó todo por su país", manifestó.

En medio de la emergencia por el sistema frontal, el general director enfatizó que los carabineros "están desplegados en todo el territorio nacional en esta contingencia, están en la adversidad, pero también están tristes y la única forma de seguir adelante es con más trabajo y más esfuerzo".

Araya también informó que decretó un duelo institucional tras el deceso del cabo, que será ascendido de forma póstuma al rango de suboficial mayor: "Vamos a preparar la justa despedida que le corresponde a quien entregó su vida por el país", indicó.

Carabineros habilitó libro virtual de condolencias

Carabineros habilitó un libro virtual para recordar y despedir a Marcos Cosme, que estará disponible a través de la Comisaría Virtual, e invitó a la ciudadanía a expresar su apoyo a los familiares y cercanos del uniformado.

Para ingresar a la plataforma y entregar un mensaje, las personas se deben identificar mediante su Clave Única. La institución también explicó que la iniciativa fue preparada "como una forma de representar nuestro sentir por la partida de un nuevo mártir".

El operativo que costó la vida al cabo Cosme tenía como objetivo la captura de Carlos Cansino, conocido como "El Rana", sindicado como uno de los autores materiales del homicidio del cabo Eugenio Naín en 2020.