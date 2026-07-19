Presidente Kast participó en responso del cabo Marcos Cosme en Temuco
El homenaje se realiza de manera privada en la Escuela de Formación de Carabineros, con la presencia de familiares, autoridades y altos mandos de la institución.
El cabo primero, de 32 años, murió durante un operativo para detener a Carlos Cancino, alias "El Rana", quien fue capturado tras permanecer prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín, cometido en 2020.
La ceremonia se desarrolla al interior del recinto policial, sin acceso para la prensa.