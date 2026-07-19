Presidente Kast participó en responso del cabo Marcos Cosme en Temuco

El Presidente José Antonio Kast llegó este domingo hasta la Escuela de Formación de Carabineros, en el sector Las Quilas de Temuco, para participar en el responso fúnebre del cabo primero Marcos Cosme.

Junto al Mandatario también ingresaron los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau, además de parlamentarios y otras autoridades, quienes acompañan a la familia del funcionario asesinado.

En el lugar, el senador Rodolfo Carter sostuvo que el país no puede "acostumbrarse a contar muertos" y llamó a que, además de capturar a los responsables, se investigue a quienes habrían dado protección a Cancino durante el tiempo que permaneció prófugo.

La ceremonia se desarrolla de manera privada al interior del recinto policial, sin acceso para la prensa. El homenaje despide al carabinero de 32 años, quien falleció durante el operativo que permitió la captura de Carlos Cancino, alias "El Rana", acusado del homicidio del suboficial Eugenio Naín en 2020.

Tras la ceremonia, el féretro del cabo Cosme será trasladado hasta Puerto Montt, donde continuará su despedida junto a familiares y cercanos.