Embajador de EE.UU. destacó alianza con Chile contra el crimen organizado
En el marco de un evento comercial en Las Condes, Brandon Judd valoró la disposición del Gobierno de Kast para trabajar en programas conjuntos de inteligencia y prevención.
Requerido por el tema, derivó a Washington las consultas sobre un posible veto a la candidatura de la exmandataria para liderar la ONU.
"Estamos haciendo mucho con el Gobierno en este momento para combatir el crimen organizado con muchos programas que tenemos nosotros", subrayó Brandon Judd.