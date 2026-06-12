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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | EE.UU.

Embajador de EE.UU. destacó alianza con Chile contra el crimen organizado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En el marco de un evento comercial en Las Condes, Brandon Judd valoró la disposición del Gobierno de Kast para trabajar en programas conjuntos de inteligencia y prevención.

Requerido por el tema, derivó a Washington las consultas sobre un posible veto a la candidatura de la exmandataria para liderar la ONU.

Embajador de EE.UU. destacó alianza con Chile contra el crimen organizado
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"Estamos haciendo mucho con el Gobierno en este momento para combatir el crimen organizado con muchos programas que tenemos nosotros", subrayó Brandon Judd.

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En una actividad oficial realizada en el Mall Alto Las Condes, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, resaltó este jueves el fortalecimiento de los lazos bilaterales para combatir el crimen organizado y evitó referirse a un eventual veto a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

El diplomático, acompañado por representantes de la Oficina de Asuntos Agrícolas, señaló que la relación entre Washington y Santiago ha trascendido lo económico, destacando la disposición del Gobierno para trabajar en programas conjuntos de inteligencia y prevención.

"Estamos haciendo mucho con el Gobierno en este momento para combatir el crimen organizado con muchos programas que tenemos nosotros", subrayó Judd, quien aseguró que la "Administración del Presidente Kast va a lograr mucho" con esta colaboración.

Al ser requerido por la candidatura ONU de Bachelet y un posible veto por parte de EE.UU., miembro permanente del Consejo de Seguridad de la organización, el embajador evitó referirse al tema y derivó las consultas a Washington.

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