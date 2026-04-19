Chile recibirá un millón de dólares de EE.UU. para fortalecer combate al crimen organizado

Chile recibirá una inyección de un millón de dólares por parte de Estados Unidos, en el marco de un acuerdo entre ambos países para fortalecer el combate del crimen organizado, según afirmó el Ministerio de Seguridad.



Según La Tercera, la medida se dará tras la suscripción de una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley, mantenido con Washington, y se concretará el lunes.

En esta línea, los fondos que dispondrá el Departamento de Estado estadounidense se usarán para la compra de equipamiento logístico y tecnológico para las investigaciones que realice un equipo conformado por la PDI y el FBI, cuya creación también se contempla en el acuerdo.

Además, los recursos también se usarán para nuevas investigaciones en recintos penitenciarios y para comprar vehículos, computadores y herramientas en la investigación de delitos complejos, afirmó Seguridad Pública.

Es un apoyo explícito a la agenda de seguridad de Kast, afirmó la cartera

"Con este acuerdo, Chile y Estados Unidos permiten fortalecer herramientas del Estado para enfrentar delitos complejos y fenómenos transnacionales, en línea con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y fortalecer la institucionalidad", destacó la titular de Seguridad, Trinidad Steinert.

La exfiscal jefe de Tarapacá añadió que, en el mismo sentido, en el norte el propósito es hacer frente al narcotráfico, ciberdelitos y lavado de dinero, "mediante cooperación técnica, capacitación y apoyo a la coordinación entre agencias, contribuyendo a reforzar la seguridad pública y la cooperación internacional".

La repartición agregó que, desde el punto de vista político y estratégico, el acuerdo representa un apoyo explícito de EE.UU. a la agenda de seguridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Por último, señaló que los datos de todas las medidas de desempeño se compartirán trimestralmente, y que las partes acordaron reunirse al menos una vez al año para revisar el avance de las metas fijadas.