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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Fuerza Aérea

Aeronave de la FACh capotó en Coquimbo: Pilotos salieron ilesos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un T-35 Pillán de instrucción despegó desde una base en la comuna capitalina de El Bosque y "aterrizó de emergencia" al norte de La Serena, informó la institución.

"En atención al profesionalismo de la tripulación, resultó sin lesiones y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros", afirmó.

Aeronave de la FACh capotó en Coquimbo: Pilotos salieron ilesos
 Cedido

El avión -que quedó completamente carbonizado- pertenecía a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado, precisó la Fuerza Aérea.

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Una aeronave de instrucción T-35 Pillán de la Fuerza Aérea capotó esta jornada en la comuna de La Higuera (Región de Coquimbo); incidente en que los dos tripulantes que la pilotaban salieron ilesos.

El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando el avión -que salió de una base aérea de la comuna capitalina de El Bosque durante la mañana- declaró emergencia y debió aterrizar en el sector de Quebrada Honda, ubicado al norte de La Serena.

De acuerdo con personal municipal y del SAMU que acudieron al lugar, los dos pilotos FACh que se encontraban a bordo salieron sin lesiones, aunque la nave se incendió completamente y resultó en pérdida total. 

Posteriormente, la Fuerza Aérea informó en un comunicado que el avión pertenecía a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado y que "efectuó un aterrizaje de emergencia al norte de la ciudad de La Serena, aplicando los protocolos de rigor, mientras realizaba un vuelo de traslado".

"En atención al profesionalismo de la tripulación, ésta resultó ilesa y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros", precisó la institución, que añadió que "se encuentra investigando las causas de este hecho".

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