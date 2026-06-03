Aeronave de la FACh capotó en Coquimbo: Pilotos salieron ilesos
Un T-35 Pillán de instrucción despegó desde una base en la comuna capitalina de El Bosque y "aterrizó de emergencia" al norte de La Serena, informó la institución.
"En atención al profesionalismo de la tripulación, resultó sin lesiones y no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros", afirmó.
El avión -que quedó completamente carbonizado- pertenecía a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado, precisó la Fuerza Aérea.