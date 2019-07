Lagos Weber y nuevas funciones de las FFAA en la frontera: Genera un cuadro confuso

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, comentó en El Diario de Cooperativa el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de otorgar nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas en la frontera afirmando que "genera un cuadro medio confuso".

El parlamentario explicó que "las Fuerzas Armadas van a prestar apoyo logístico, de transporte, algo de vigilancia, a las policías. (...) ¿Qué ha ocurrido que se requiere ahora que las Fuerzas Armadas asuman un rol muy protagónico en las fronteras para combatir el narcotráfico? Nuestras Fuerzas Armadas están preocupadas de las fronteras de Chile 24/7".

Para el legislador "tal vez ha habido un aumento del narcotráfico que no sabemos, tal vez el Gobierno tiene antecedentes o lo otro, es que no ha habido ningún aumento y tal vez las policías no dan abasto, pero tampoco se dice eso, entonces, esto genera un cuadro medio confuso".

"Si usted me pregunta qué ha ocurrido en las fronteras chilenas en el último tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la noticia en las fronteras chilenas en el semestre? (el tema) migratorio, entonces uno tampoco tiene que ser demasiado despierto como para, tal vez, vincular los temas y eso el Gobierno debe despejarlo bien rápido", remarcó.

Lagos Weber criticó que "la explicación no ha sido muy clara. (...) Yo no tengo porque descartarlo, además quiero recordar que el Presidente Sebastián Piñera, meses atrás, en una declaración que fue titular de varios medios señaló que si era necesario se iba a recurrir a las fronteras con machete para defenderse de los narcotraficantes y los inmigrantes ilegales".

El senador también planteó que "cuando uno hace un anuncio que las Fuerzas Armadas van a luchar contra el narcotráfico, la primera reacción que uno tiene es 'hay alguna información que no conocemos de que la porosidad de nuestras fronteras en materia de tráfico de drogas es gigantesca o que ha habido aumento'".

"Si hay una noticia nueva, si hay un hecho relevante también es bueno conocerlo para entender por qué las Fuerzas Armadas tienen que involucrarse en este tipo de temas", concluyó el parlamentario sobre este tema.

Informe de Bachelet sobre Venezuela: No deberían haber dos opiniones

Sobre el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet, que constató "numerosas violaciones a los derechos humanos" en Venezuela, Lagos Weber manifestó en Cooperativa que "yo habría esperado que no hubieran dos opiniones", tras los cuestionamientos que han surgido al documento desde el Partido Comunista.

El parlamentario expresó que "lo de Venezuela, yo sostengo que es una dictadura hace mucho tiempo. Creo que el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet es categórico, es lapidario para el gobierno de Maduro y yo habría esperado que no hubieran dos opiniones".

Lagos añadió que "he visto opiniones, a título individual, de militantes del Partido Comunista que tienen una mirada bastante crítica a lo que ocurre en Venezuela y que han valorado el informe de Naciones Unidas en esta materia".

Repetto tiene todas las condiciones para ser ministra de la Suprema

Lagos Weber también comentó la postulación de la jueza María Angélica Repetto a la Corte Suprema, que quedó en suspenso luego que surgieran críticas al Gobierno por la manera en que se dio su designación.

A juicio del senador PPD, "la ministra Repetto, a mi juicio, tiene todas las condiciones para ser ministra de la Corte Suprema. (...) El Gobierno, producto de lo que ocurrió con el nombramiento anterior, que no tuvo lugar al final, de la ministra (Dobra) Lusic (N. de la R.: cuyo nombre fue retirado tras múltiples cuestionamientos), envió en 24 horas el nombre de Repetto sin consultar".

El legislador planteó que "hay que buscar un camino que permita destrabar esto y la ministra Repetto, la cual fue objeto de un procedimiento distinto al anterior, bastante más intrusivo, con más antecedentes arriba de la mesa, con conversaciones más largas para conocer a la ministra y sus fallos, está en condiciones de asumir".

"Yo tengo diferencias con ella en algunos temas valóricos, pero eso no obsta a que ella sea ministra de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema tiene que reflejar distintas miradas de Chile, eso no la obsta como persona y como profesional", añadió.

Lagos Weber concluyó que "yo esperaría que el Gobierno recapacite un poquito y admita que en el tema de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema requiere conversar con el Parlamento, porque la Constitución se lo exige al Presidente. (...) Tiene que enviar un nombre que tiene que estar conversado, fue un arrebato o una falta de madurez del Gobierno, en el sentido, de no comprender cómo es este proceso".