Presidente Kast encabeza la primera Parada Militar de su Gobierno

El Presidente José Antonio Kast encabeza este sábado la primera Gran Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército de su Gobierno en la elipse del Parque O'Higgins, donde desfilarán más de 10 mil efectivos.

Este año participan 10.206 funcionarios del Ejército, Armada, Fuerza Aérea (FACh) y Carabineros, y estará marcado por el debut de Gendarmería y el regreso de la PDI a la ceremonia.

En concreto, el Ejército contará con 6.219 integrantes; la Armada con 1.252; la FACh con 1.117; Carabineros con 1.220; la PDI con 297 y Gendarmería con 94.

El desfile incluirá a las escuelas matrices, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y las instituciones de orden y seguridad. Por parte del Ejército participarán, entre otras unidades, agrupaciones históricas, unidades motorizadas, de montaña, operaciones especiales y el tradicional escalón montado.

Entre las novedades de este año destaca la participación del Cuerpo Militar del Trabajo, con maquinaria de ingenieros, en el marco de los 50 años del inicio de la construcción de la Carretera Austral.

Entrega de Medalla "Al Valor"

El evento comenzó con el tradicional pie de cueca, en el participaron miembros de todas las instituciones participantes, y el brindis de chicha en cacho.

Asimismo, el inicio estuvo marcado por la entrega de la Medalla "Al Valor" al personal que ejecutó actos de valor, "con riesgo evidente de su propia vida, demostrando sentimientos de honor, carácter y arrojo", según detlló el Ejército.