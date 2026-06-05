El consejo de Boric a la izquierda: "Ser menos apocalíptica y traer algo de esperanza a la gente"

El expresidente Gabriel Boric recomendó a los partidos y movimientos de izquierda "ser menos apocalípticos y traer algo de esperanza a la gente".

De acuerdo con Ex-Ante, el líder frenteamplista emitió estos dichos -viralizados en redes sociales- durante un panel de conversación en el Hay Festival, celebrado en Gales, en el marco de la gira que realiza por Europa.

Durante su intervención en el encuentro -que reúne cada año a políticos, escritores, economistas y artistas de todo el mundo-, el otrora mandatario expresó: "Creo que los partidos y los movimientos de izquierda deben ser menos apocalípticos y traer algo de esperanza a la gente".

"No tenemos que cometer el error de decir que los que votaron a Trump, a favor del Brexit o por la derecha son tontos. No son gente tonta. No puedes decir que la mitad del país es gente estúpida y (tú) eres inteligente. Nunca volverás a ser mayoría con eso", sostuvo.

"Así que vamos a cambiar nuestras mentes al respecto y, al menos, estoy un poco más optimista", aseguró el expresidente.

Trump "dinamitó el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial"

En su intervención, Boric también criticó a Trump, que "ha dinamitado el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial"; sin embargo, indicó que no cree que "se tiene que ser nostálgico al respecto, porque el mundo que se vive hoy es muy diferente al del año 1945".

"En la ONU, una de las principales razones -quizás no la principal- de por qué ya no funciona o no está funcionando, es porque cuando se fundó, muchos de los países que ahora están en la ONU ni siquiera eran independientes. Así que no extrañemos el orden que se fue, hagamos uno nuevo", llamó.

Un mensaje similar entregó respecto a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que "ya no funciona. Estados Unidos la mató con el proteccionismo. Ahora se tiene que construir un nuevo orden", manifestó.