100 días: Gobierno reivindica "cambio de mano" dirigido hacia un "cambio cultural"

Al cumplirse los primeros 100 días de la Administración del Presidente José Antonio Kast, el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, enfrentó este viernes, en El Diario de Cooperativa, las críticas de la oposición por supuestos errores de instalación y defendió el rumbo fijado por el Ejecutivo desde el inicio del mandato.

Ante los cuestionamientos por los resultados de los últimos sondeos de opinión pública —donde encuestas como Criteria, Cadem y CEP sitúan la desaprobación del Jefe de Estado en un 52%—, el alto funcionario aseguró que la gestión interna no se mide por las fluctuaciones de la contingencia y que la sintonía con las urgencias sociales ya es una realidad.

"El punto de inflexión se produjo el mismo 11 de marzo. El 11 de marzo se cambió la mano respecto a materias que son sensibles para la ciudadanía y que en el fondo venían siendo olvidadas de la agenda o de las prioridades del Gobierno", sostuvo Lagos.

"Independientemente de todo el ruido comunicacional que hubo alrededor, que es indudable que lo hubo, se tradujo en cosas concretas desde el día uno. Por lo tanto, lo que hoy día estamos viendo —los resultados en disminución de delitos, disminución de ingresos ilegales— no solamente corresponden a una cuestión de actitud —que por supuesto que es importante—, sino que también corresponde a un conjunto de iniciativas que van mostrando que está cambiando la mano en materia de seguridad, y eso hoy día ya es percibido por la ciudadanía", aseguró el exdirector ejecutivo del Instituto Res Publica.

El subsecretario Lagos desestimó la baja aprobación en los sondeos, atribuyéndola a un fenómeno global de expectativas inmediatas.

El factor encuestas y la "sociología" de las expectativas

Al ser requerido sobre la desconexión entre los logros que acota el Ejecutivo y el adverso panorama en los estudios de Criteria (39% de aprobación) y Cadem (44%), el subsecretario declinó dramatizar las cifras y apuntó a "un fenómeno no solamente nacional sino que mundial respecto a cuáles son las expectativas que se generan en torno a los gobiernos que asumen y cómo eso se traduce en la aprobación ciudadana en los instrumentos de opinión pública".

"Hay una cuestión sociológica respecto a cuánto la ciudadanía espera no solamente a los gobiernos, (sino) a todas las instituciones para que se generen cambios en las políticas públicas o en la realidad que viven ellos día a día. Cuando en otros estudios de opinión se le pregunta a las personas cuánto cree que es el largo plazo, las personas señalan que es un promedio de 90 días. Por tanto, hay un fenómeno global que ese me parece que es un contexto razonable para mirar esto con cautela", arguyó.

"Miramos las encuestas. Estamos pendientes, por supuesto, de todos estos estudios de opinión pública, pero sabemos que son fotos del momento que además tienen muchos influjos que siempre para los gobiernos son imposibles de predecir. De hecho, a veces son más o menos inexplicables por la opinión pública. Por tanto, estamos tranquilos en ese sentido; nos interesa que estén los esfuerzos concentrados en transmitir de mejor manera que el Gobierno está poniendo las prioridades de la gente en las prioridades de la agenda pública", agregó Lagos.

Alza de bencinas y el ordenamiento fiscal

Uno de los momentos más complejos de estos primeros tres meses fue el fuerte incremento en el precio de los combustibles.

En marzo, y debido a las presiones por la guerra en Medio Oriente que dispararon el crudo y un costo semanal del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) cercano a los 200 millones de dólares, el Ejecutivo modificó temporalmente los parámetros de cálculo, lo que provocó alzas directas y sostenidas en bencinas y diésel.

"Cuando llegamos al Gobierno", recordó el subsecretario, "nos vimos enfrentados a una situación que no solamente no dependía de nosotros, que era una situación internacional, sino que no estábamos lo suficientemente preparados para enfrentar de la mejor manera posible un alza en el precio de los combustibles como el que estábamos viendo, y además que era un fenómeno que se estaba dando en todo el mundo. Por eso nosotros quisimos traer la discusión a esa línea: a la línea de cómo hacemos para que nuestro Estado o nuestra sociedad en su conjunto esté bien preparada para este tipo de cosas".

"Le presentamos la idea al Congreso y las fuerzas políticas en esto estuvieron de acuerdo, entre otras cosas porque las fuerzas políticas entendieron que no había alternativas distintas dada la delicada situación fiscal a la que se enfrentaba nuestro país. (...) Proponíamos que no solamente estábamos dejando de gastar en este subsidio que es parejo para todos, sino que podíamos focalizar la ayuda en aquellos sectores que se iban a ver especialmente afectados", señaló Lagos, destacando la posterior entrega de bonos para el transporte escolar y el cupón de gas a través del plan "Chile Sale Adelante".

"Cambio cultural"

La autoridad también abordó la controversia instalada luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalara que el proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Ejecutivo, no solo busca impulsar la economía, sino que forma parte de una estrategia de cambio "cultural" en Chile.

Lejos de tomar distancia, Lagos respaldó el concepto: "Nos parece que cuestiones que antes parecían olvidadas, como por ejemplo que un país no gaste más de lo que le ingresa, o que debemos ser responsables con el uso de los recursos públicos, o que debemos entregar información fidedigna para poder tomar las mejores decisiones, también son parte de un cambio cultural".

"Que nuestro país tenga las cuentas ordenadas, que no nos sobrepasemos en el endeudamiento, que gastemos bien los recursos en aquellas materias que especialmente son sensibles para la ciudadanía, corresponden también a un cambio de mano que requiere un cambio cultural, porque no podemos seguir con esta situación de declive económico como lamentablemente lo hemos visto los últimos años", sentenció.

Los siguientess 100 días

Para los próximos 100 días, la meta del Gobierno está puesta en lograr la aprobación legislativa de la megarreforma.

"Tenemos muchas expectativas de la aprobación del proyecto de Ley de Reconstrucción. Creemos que en ese plazo se va a aprobar este proyecto y eso va a ser una muy buena noticia para las familias, especialmente para esos 944.000 chilenos que buscando un empleo no lo encuentran. Creemos que ahí no solamente hay un tema económico de personas que ven dificultado llegar a fin de mes, sino que hay un tema de expectativas de vida o de proyectos que se ven frustrados. Por eso creemos que en estos próximos 100 días se va a dar esa realidad", afirmó el personero.

"Lo segundo", añadió Lagos, "es que deberíamos tener un cambio de mano reflejado también en mejores resultados en materia de seguridad. Ya vamos por la senda correcta, pero eso se tiene que seguir traduciendo día a día y es un esfuerzo constante la disminución de delitos, especialmente aquellos delitos de alta connotación pública"

"En esas dos materias esperamos que durante estos próximos 100 días haya cambios relevantes", concluyó el subsecretario.