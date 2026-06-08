Arrau afirmó que existen recintos en Chile para retener a migrantes irregulares

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que el país cuenta con recintos para retener temporalmente a migrantes irregulares con orden de expulsión y manifestó esperar que se retomen las relaciones con Venezuela para retornar a sus connacionales.

Los dichos del secretario de Estado buscan aclarar las dudas sobre los anuncios en materia migratoria que hizo el Presidente Kast la noche del domingo en la frontera de Chacalluta (Región de Arica), donde afirmó que se enviarán dos proyectos de ley, siendo uno de ellos una propuesta de ampliar de cinco a 60 días el tiempo de retención.

"Hoy la PDI ya cuenta con un recinto y habrá que ver si es necesario otro. También hay que ver, efectivamente, la capacidad que tiene el país de ir expulsando a estas personas", dijo Arrau, respecto de lugares para retener a migrantes irregulares con orden de expulsión.

"Esto se usa en Europa. Es normal (que existan) períodos de retención administrativa largos, incluso más que los que nosotros estamos proponiendo acá", sostuvo.

"En el caso de Venezuela, esperamos ir retomando relaciones poco a poco. Dicho país ha ido normalizando su Estado interior; vemos que, en un tiempo más, quizás, podríamos tener mayor fluidez en eso", agregó el titular de Seguridad, sobre la salida de migrantes irregulares.

En paralelo, el Presidente Kast culmina hoy su gira por el norte en la Región de Antofagasta, donde ya participó de la Exponor 2026, organizada por la Asociación de Industriales de la zona y que reúne a empresas y proveedores de la minería y la energía.

Servicio Jesuita a Migrantes: "Esos centros de detención masiva no existen"

El anuncio del proyecto ha generado defensas oficialistas y críticas opositoras, mientras que desde las organizaciones sociales han prendido sus alertas por el lugar y las condiciones donde se van a retener a los migrantes.

"El Presidente Kast hace pocos días ha afirmado que 'ordenar la casa' también puede ser un acto humanitario. En ese sentido, creo que este proyecto tiene dimensiones que se nos pueden volver en contra. Esos centros de detención masiva no existen", dijo el capellán del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Walker.

"La expulsión de personas migrantes que han cometido delitos es de toda razón, pero hay que fortalecer un proyecto de retorno voluntario que dé garantías de que las personas no van a quedar atrapadas en la frontera o reingresar regularmente por la puerta, como señala el Mandatario, para poder hacer una vida en un país donde ellos ya están aportando", sostuvo.