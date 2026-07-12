Crisis de empleo: Gobierno anunció paquete de medidas para la generación de trabajos

El Gobierno informó de un paquete de medidas para impulsar la generación de trabajos en el país, el que está en el marco del "Plan Modo Empleo", cuyo objetivo es crear 50.000 nuevos puestos de trabajo en cuatro meses, comprometiendo 50.000 millones de pesos destinados a la creación del empleo formal en corto plazo.

Asimismo, se otorgarán 20.000 subsidios a las nuevas contrataciones de hasta el 50% del ingreso mínimo mensual por cuatro meses a empresas que contraten de forma inmediata, y se creó un fondo para generar empleos vía gobiernos regionales y a través de obras de mejoramiento urbano.

La tasa de desocupación llegó al 9,4% entre marzo y mayo, con un alza del 0,5% en 12 meses, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas.

El biministro de Energía y Economía, Daniel Mas, aseguró que el Ejecutivo tiene estrategia de corto, mediano y largo plazo para darle frente a la crisis de desempleo.

Asimismo, apuntó a la oposición a que "tenga más altura a la emergencia laboral que tenemos en Chile, que comprometan sus acciones y sus votos en generar crecimiento y generar empleo. Crecer en un 2% prácticamente es no crecer. Esto tuvo muchas consecuencias, una de ellas es el empleo, pero más que mirar para atrás, nosotros hoy día estamos haciéndonos cargo".

En conversación con La Tercera, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que la crisis del empleo viene desde "hace 41 meses", pero reparó en que "no es momento de culpar al gobierno anterior".

Desde el Congreso, el diputado Luis Cuello (PC) apuntó que "el empleo en Chile tiene un problema estructural que se ha agravado con las medidas de ahorro fiscal que el Gobierno ha implementado para rebajar los impuestos a las grandes fortunas; con el 'bencinazo' que ha encarecido el costo de la vida, y con los recortes que han significado un freno a la inversión y menor consumo".

"Una medida indispensable para recuperar empleo es revertir los recortes del Gobierno", aseveró.

No obstante, su par republicano Stephan Schubert propuso "no dejar la situación del desempleo solo radicada en el Ministerio del Trabajo, sino que comprometer los esfuerzos de todo el Estado. Es más, más allá del Estado, estamos todos convocados a resolver el problema del desempleo, a trabajar juntos en pro de que existan más puestos de trabajo formales para brindar trabajo a nuestros compatriotas".

El economista Carlos Smith, del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, afirmó que la desocupación es un problema de Estado más que de la Administración de turno.

"El desempleo de hoy es un hijo finalmente de un problema estructural de larga data, que tiene que ver con este bajo crecimiento y que el gobierno anterior sumó un deterioro cíclico, y que el gobierno actual todavía no logra revertir. Por lo tanto, si uno se pone a repartir culpas es bastante estéril", sostuvo.

En ese sentido, planteó que "lo técnicamente correcto es reconocer que ningún gobierno por sí solo creó ni va a resolver esto. Se sale de esto creciendo, y crecer es tarea del Estado, no de un periodo presidencial".

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señalaron estar de acuerdo con las políticas en pro del trabajo, pero advirtieron en que es importante apuntar a la calidad del empleo y no al trabajo esporádico, para que se pueda sostener la economía familiar y las personas puedan construir proyectos de vida.