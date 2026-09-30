El Gobierno perdió tres seremis en sólo un día

Otros tres secretarios regionales ministeriales salieron este miércoles del Gobierno de José Antonio Kast, abultando un conteo que ya suma varias decenas, transcurridos apenas seis meses y medio desde su instalación.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó hoy que su seremi en la Región Metropolitana, Kattia Durán, "presentó su renuncia al cargo"en una "decisión que responde exclusivamente a razones de carácter familiar que requieren de su completa atención y dedicación".

"Mientras se designa a la nueva autoridad regional, el cargo será asumido en calidad de subrogante por Julia Standen Rocco, actual coordinadora del Área de Estudios e Inversiones", detalló la cartera en un comunicado.

El Ministerio de Vivienda reportó también la salida de su seremi en la capital, Sebastián Norambuena, señalando que "presentó la renuncia voluntaria a su cargo", aunque reportes de prensa hablan, más bien, de una "pérdida de confianza" por parte de su jefe, el ministro Iván Poduje.

Para subrogar su cargo fue designado Mauricio Gallardo Soto.

Finalmente, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo comunicó la salida -con "efecto inmediato"- de su seremi en la Región de O'Higgins, Juan Carlos Meléndez.

En su reemplazo fue designado el ingeniero agrónomo y magíster en Administración de Empresas Silvoagropecuarias Sebastián Vargas Ibaceta.