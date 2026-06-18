Exjefa de prensa de Boric y los 100 días de Kast: "El peso del Estado no mide edades"

El gobierno del Presidente José Antonio Kast alcanzó el hito de sus primeros 100 días en La Moneda. Lo que durante la campaña se prometió como una administración lista para actuar desde el "día uno", se ha enfrentado a una realidad institucional y externa que ha forzado reajustes en el equipo político y en las prioridades de la agenda.

Tatiana Klima, socia directora de Criteria Comunicación y exdirectora de prensa de Gabriel Boric, analizó este periodo en El Diario de Cooperativa, destacando que la instalación ha sido "claramente mucho más difícil de lo que ellos mismos preveían". Según la experta, el discurso de campaña sobre tener "todo listo" chocó con la complejidad del aparato estatal.

La experta afirmó que ha sido "una instalación claramente mucho más difícil de lo que yo creo que ellos mismos preveían porque pasamos de una campaña en la que reiterativamente el discurso era que teníamos todo listo y que las cosas iban a empezar a funcionar desde el día uno".

Klima explicó que "los que estamos en política hace mucho tiempo sabemos que eso no es así y que iba a venir claramente un retroceso de las expectativas, pero teníamos cierta expectativa de que se habían preparado mucho para gobernar y que, por tanto, los temas venían muy madurados, los proyectos de ley muy madurados".

Sin embargo, añadió, "eso no ha ocurrido, sin dejar de lado, obviamente, que hubo esta externalidad de la guerra que evidentemente obligó a superponer una prioridad que quizás no tenían tan clara en campaña. Pero evidentemente ha sido sorpresivo por un lado, pero profundamente yo creo que revelador de lo que significa de verdad llegar a gobernar sin experiencia previa, aunque seas viejo o joven. Efectivamente el peso del Estado no mide edades".

El giro en Seguridad y el factor económico

Uno de los puntos críticos de estos meses fue el cambio en la cartera de Seguridad. Tras un inicio errático, el ajuste ministerial del 1 de junio parece haberle devuelto al Ejecutivo el control de su narrativa principal. Al respecto, Klima destacó que el nuevo titular de la cartera ha logrado "retomar esa agenda que se le había escapado de las manos".

Sin embargo, el frente económico, liderado por el ministro Jorge Quiroz, ha generado fricciones. Klima describe la reforma tributaria actual como un "salto al vacío" de carácter marcadamente ideológico.

"Básicamente yo creo que (la reforma) no se hace cargo de absolutamente nada de la gente que menos tiene, en el sentido de que asume que solo por bajar impuestos a las grandes empresas esta gente va a tener más empleo", sentenció,

Una oposición "en la trinchera"

El balance de Klima no solo apunta al oficialismo, sino también a una oposición que, a su juicio, ha fallado en articular un relato constructivo.

"Quienes están en el Parlamento hoy día están en una trinchera, y en una trinchera extraña para mi gusto. La gente del Frente Amplio y los más extremos parecieron no entender nada de lo que la gente ya no quería, que era oponerse a todo, hacer show por todo", concluyó.

El complejo escenario inmediato del Gobierno

Más allá del balance de los 100 días, el Palacio de La Moneda enfrenta hoy dos frentes críticos que amenazan con empantanar la gestión legislativa y administrativa: la situación migratoria de menores de edad y la proliferación de acusaciones constitucionales en el Congreso.

Para Tatiana Klima, la reciente acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau "carece, para mi gusto, de total sentido. Creo que francamente ya es una locura máxima y me parece que el que nadie le ponga atajo a esto solo deja ver que la institución de la acusación constitucional perdió total sentido".

Por otro lado, el ingreso irregular de niños haitianos ha encendido las alarmas en la Fiscalía y la Contraloría.

Klima calificó el hecho como "sistémico" y "muy extraño", cuestionando la falta de control aeroportuario que permitió estas operaciones. "Aquí los aviones en ningún país del mundo, espero, y menos en Chile, aterrizan sin que nadie sepa de dónde vienen, sin que nadie sepa dónde están, quiénes vienen adentro", advirtió.

Finalmente, Klima advirtió sobre el "pesimismo" que proyecta el Ejecutivo, tras las recientes declaraciones presidenciales sobre un año difícil para el empleo. Según la analista, el gobierno debe ofrecer un "horizonte de salida" claro para evitar que la ciudadanía pierda la confianza.

"Lo que antes se decía, que es 'estamos mal pero vamos a estar mejor', hoy día es 'estamos mal y vamos a estar mal'. (...) El Presidente tiene que recuperar ese discurso más esperanzador y hacer cosas donde la gente empiece a notar cambios", cerró.