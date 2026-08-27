El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó duramente la decisión del Juzgado de Garantía de Iquique que ordenó el regreso a la cárcel de Alto Hospicio de cuatro presos del "Clan Chen" que habían sido trasladados al penal La Laguna de Talca en medio del plan Cancerbero del Gobierno.

El secretario de Estado afirmó que pese a que hoy esto parece "un escándalo" ante la ciudadanía "es algo de todos los días" que la Justicia emita este tipo de resoluciones.

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