Candy Fabio, Oficial de Protección de Unicef, valoró en Lo que Queda del Día el avance logrado por el Estado chileno en la instalación de las Oficinas Locales de Niñez (OLN), habilitadas actualmente en 441 comunas del país.

Sin embargo, la experta detalló que aún hay un porcentaje importante de niños que enfrenta diferentes tipos de violencia, ya que de acuerdo a estudios recientes seis de cada 10 menores son vulnerados por personas que los cuidan, situación que es transversal a todos los niveles socioeconómicos.

Para Fabio, "la cadena (de maltrato) se puede cortar cuando el Estado llega a tiempo" a las familias, con soluciones de cuidado y educación.

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