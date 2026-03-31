"Falta de humanidad" versus "no rasguen vestiduras": Crece controversia por desvinculación de directora de SernamEG

Crece la controversia desatada por la solicitud de renuncia a la directora de Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, mientras ella se encuentra con licencia por tratamiento contra el cáncer de mamas triple negativo.

Este martes en El Primer Café de Cooperativa, representantes de oposición acusaron falta de humanidad por parte del Gobierno, mientras los panelistas oficialistas justificaron la medida, que según afirmó el Presidente José Antonio Kast en entrevista con ARCHI se debió a que "la confianza no se daba".

Ante ello, el timonel del PPD, Jaime Quintana, apuntó contra el Ejecutivo: "Cuesta mucho entender la falta de sensibilidad de esta medida. Estamos hablando de una persona que postuló al cargo por Alta Dirección Pública. Es un tema humano y de empatía".

Y sobre las reacciones de representantes de partidos de Chile Vamos como Karla Rubilar, Evelyn Matthei y la senadora María José Gatica, el exparlamentario afirmó que "no puedo estar más de acuerdo con las personas de derecha que han cuestionado esto. La ministra que le pide la renuncia reconoce que ha hecho un extraordinario trabajo. Es insensibilidad y falta de humanidad".

En una línea similar, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, afirmó que "estamos advertidos: se trata de un Gobierno de posiciones de extrema derecha, elite, capital. Lo demás es prescindible, incluyendo la persona que fue despedida del Ministerio de la Mujer pese a que tiene cáncer".

"Me llama la atención que el Presidente se haga cargo de la exoneración de una funcionaria del Ministerio de la Mujer. Él estuvo involucrado en eso. Hay una falta de consideración humana de marca mayor", agregó.

Oficialismo: Se deben tomar medidas

Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, reconoció que "no es un caso simple. A todos los que nos ha tocado tomar decisiones de este tipo nos cuesta. Por lo dicho por el Presidente no es una decisión simple, pero las razones deben ser realmente relevantes para que se tomara una decisión así".

El dirigente añadió que "las decisiones hay que tomarlas, unas más dolorosas que otras. No me extrañan las reacciones porque son sumamente humanas".

Mucho más duro fue el diputado de Republicanos Benjamín Moreno, quien fue al ataque: "Les pediría a todos quienes no tuvieron la empatía o cuidado con la denunciante de Manuel Monsalve que no rasguen vestiduras ahora. Esta decisión es difícil desde el punto de vista humana pero justificada en materia de gestión".