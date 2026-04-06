General (r) de Carabineros asumió como seremi de Seguridad del Biobío y respaldó pórticos en colegios

Richard Soto Salamanca, general inspector en retiro de Carabineros, asumió este lunes como seremi de Seguridad del Biobío.

En su debut, la nueva autoridad respaldó la propuesta de instalar detectores de metales en colegios, argumentando que ante el alza de la violencia no se debe descartar ninguna medida que proteja a la comunidad escolar.

"Por la seguridad de nuestros niños no hay que dejar nada de lado. Hay que probar todo. Todo lo que en algún minuto sirva para salvar la vida de un niño y de las personas que laboran dentro de un colegio hay que analizarlo, hay que verlo, hay que probarlo", declaró Soto.

Esta postura cobra especial relevancia en la región tras el tiroteo ocurrido el 29 de mayo de 2025 en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz. Actualmente, dicho municipio espera las autorizaciones formales para implementar estos dispositivos.