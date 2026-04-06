El doctor Ernesto Treviño, director del Centro de Liderazgo para la Transformación Educativa y académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, conversó con Cooperativa sobre los recientes casos de violencia escolar y cómo abordarlos desde los establecimientos con el apoyo de las familias.

Treviño recalcó que la salida a la violencia en los colegios "tiene que ver mucho más con colaborar con la socialización pacífica de los niños y estar en plena sintonía con la escuela, y que las escuelas también se vean como socios de las familias en esta enorme tarea que es educar a los niños".

No obstante, reconoció que "lamentablemente vemos que hay una especie de frontera o disociación a veces entre la escuela y la familia, en donde ambas partes tienen una especie de prejuicio respecto al trabajo del que no hace el otro, y así no vamos a llegar a ningún lado. De hecho, dos terceras partes (66%) de los hogares educan con violencia a los niños en Chile".

En esa línea, planteó que medidas como detectores de metales "son más bien de carácter mediático (…) No tenemos la situación que tiene Estados Unidos donde uno puede ir al supermercado y comprar un arma”. Por ello, hay que avanzar en tratar estos hechos “primero preventivamente o si no paliativamente o posteriormente a ocurrido el hecho en las salas de clases".

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