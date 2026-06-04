La despedida subsecretaria Quintana se reunió con Kast y criticó a Alvarado

A modo de despedida del Gobierno, la removida subsecretaria de Prevención de Delito Ana Victoria Quintana se reunió el miércoles por la tarde, en La Moneda, con el Presidente José Antonio Kast, y brindó una entrevista en la que criticó al ministro del Interior, Claudio Alvarado.

La militante del Partido Nacional Libertario evitó comentar con la prensa de palacio el contenido de su encuentro con el Mandatario, pero en una entrevista con el podcast "Cómo te lo explico" de La Tercera, grabada un par de horas antes, defendió la labor desarrollada por ella y por la exministra Trinidad Steinert.

Negó, por ejemplo, que la cartera no haya tenido plan de seguridad, y señaló que lo ocurrido fue, en realidad, que éste "se le entregó a Interior y ahí quedó".

"No estaba anillado, pero sí corcheteado", acotó, respecto a una de sus propias frases polémicas, y añadió que en términos generales, "desde el punto de vista comunicacional faltó apoyo a Trinidad Steinert" en el Gobierno.

Consultado este jueves en La Moneda por los descargos, el aludido biministro Alvarado (UDI) ratificó la existencia de un plan durante el periodo de las dos exfiscales en el Ejecutivo, pero evitó entrar en controversias.

"El plan del Gobierno lo presentó (ya formal y públicamente) el ministro (Martín) Arrau, y eso es lo que importa. Tal como el ministro Arrau recibió el mismo plan en su oportunidad y trabajó sobre él, obviamente yo también lo recibí y lo leí", señaló.

Respecto al reclamo en sí, contestó: "Nosotros siempre hemos apoyado a todas nuestras ministras y ministros. Yo no me puedo hacer cargo de las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro del Interior hace o no hace".

Kaiser: "Yo vi el plan"

En tanto, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, confirmó también que sí existía el disputado plan, y consideró un hecho de la causa la existencia de problemas comunicacionales en el Gobierno.

"Evidentemente, es un tema del cual se tiene que hacer cargo el Ministerio del Interior, (...) pero sí, en su momento, yo vi el plan", dijo el excandidato presidencial.

"En un proceso de instalación hay procesos que tienen que ir mejorándose, y el tema comunicacional siempre puede ser mejor: si no, pregúntennos a nosotros... si hubiésemos hecho mejor el trabajo comunicacional (en la campaña), de repente, (tal vez) estaríamos en La Moneda", especuló el político de extrema derecha.