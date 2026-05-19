Los tres biministros de Kast: Claudio Alvarado, Louis de Grange y Daniel Mas

El Gobierno de José Antonio Kast se reconfiguró con la salida del gabinete de Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Mara Sedini (Secretaría General de Gobierno), quedando de esa forma tres biministros: Claudio Alvarado, Louis de Grange y Daniel Mas.

El Mandatario realizó este martes su primer cambio de gabinete, a solo 69 días de asumir la Administración, convirtiéndose en el ajuste ministerial más rápido desde el retorno de la democracia en Chile.

Tanto Steinert como Sedini enfrentaron cuestionamientos por el trabajo realizado en las últimas semanas.

De esa forma, el militante UDI Claudio Alvarado tomó la posta de la vocería de Gobierno y se mantiene en Interior, convirtiéndose en uno de los tres biministros del Presidente Kast. El exsenador fue ministro secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

Por otro lado, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, asumió también la cartera de Obras Públicas ante la salida de Martín Arrau, quien renunció para tomar el mando de Seguridad Pública.

En tanto, Daniel Mas se transformó en el primer biministro de la Administración de José Antonio Kast, al asumir la jefatura los ministerio de Economía y Minería desde el 11 de marzo.

Kast a De Grange: "Estoy seguro que vamos a seguir destrabando situaciones" al unir Obras Públicas y Transportes

El Mandatario destacó el trabajo del ahora biministro Louis de Grange en la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, agradeciendo su disposición a asumir nuevas funciones y "siempre estar dispuesto a cualquier desafío. Ya has realizado grandes cosas y te ha tocado enfrentar situaciones complejas en Transportes, Telecomunicaciones y tu tan querido Metro, donde nos conocimos años atrás".

"Gracias por ese rigor, por ese profesionalismo que ha devuelto la confianza a transportistas, a personas que se esfuerzan por llevar a nuestros compatriotas de su casa al trabajo, de la escuela a su hogar. Y lo has enfrentado siempre con la verdad, diciendo que no hay nada fácil, pero que juntos lo podemos sacar adelante", destacó.

El Presidente le señaló al De Grange que "el desafío que asumes no es menor, porque es unir dos grandes ministerios, pero que tiene un sentido porque habla de conectividad, de movilidad, de telecomunicaciones, de infraestructura. Y estoy seguro que nos va a permitir avanzar aún más rápido".

"Si ya avanzábamos a toda velocidad con nuestro ministro de Obras Públicas (Martín Arrau), ahora integrando las dos carteras, estoy seguro que vamos a seguir destrabando situaciones complejas que agobian al chileno al día a día. Así que, muchas gracias", dijo el Mandatario.

Álvarado asumirá vocería con "una nueva mirada"

Por otro lado, valoró al ahora biministro Claudio Alvarado, quien -aseguró- asumirá la vocería con una "nueva mirada. Una que conversamos varias veces de cómo hacerlo".

"Llegó el momento de hacer un cambio en la forma y en el fondo de cómo nuestro Gobierno va a comunicar las cosas a la ciudadanía, donde vamos a ir reforzando las comunicaciones desde los distintos comités que trabajan semana a semana en temas de Seguridad, Desarrollo Social, Economía, Hacienda, en las distintas áreas", afirmó el Mandatario.

Asimismo, le señaló a Alvarado: "Tendrás un tremendo desafío de coordinar el gabinete, y de también mostrar una nueva manera de comunicar desde el Gobierno".