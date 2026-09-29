El Presidente José Antonio Kast encabezó a las autoridades nacionales que estuvieron presentes este martes en el velorio del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera, asesinado por delincuentes el domingo.

También asistieron a la iglesia institucional integrantes del gabinete como los ministros Claudio Alvarado (Interior) y Martín Arrau (Seguridad); el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego; y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

en la oportunidad el general director de Carabineros, Marcelo Araya, expresó que "duele en el alma ver partir a uno de los nuestros y ver sufrir a una familia por una pérdida tan repentina, sobre todo de un carabinero que estaba cumpliendo su deber. No nos vamos a olvidar del cabo segundo Cristopher Aguilera; nos corresponde recordarlo y renovar nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestro país".

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