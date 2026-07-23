Rescatados del Cajón del Maipo: Revelan por qué auto de "El Chino" tenía encargo por robo

Siguen revelándose nuevos antecedentes sobre el rescate de los tres jóvenes desaparecidos en el Cajón del Maipo, cuyos involucrados Manuel Orellana, apodado "El Chino", Martina Núñez y Magdalena Retamal fueron encontrados en un refugio en el sector de Valle de Colina.

El caso tuvo un inesperado vuelco luego de que la propia pareja de Orellana hablara públicamente y revelara que las dos acompañantes eran las educadoras de párvulo del jardín infantil de su hijo, y que el grupo se había trasladado a la zona para carretear en medio de las alertas meteorológica.

Durante el operativo, se conoció que el vehículo en el que se trasladaron mantenía encargo por robo, algo que fue abordado por Manu González en "Hay que decirlo", de Canal 13, luego de que el antecedente desatara la especulación en redes sociales.

"A horas de que se descubre esto, se supo que el auto estaba con encargo por robo. Parece ser que él ('El Chino') le había comprado el auto a un amigo y le habría dicho 'yo te lo voy pagando en cómodas cuotas', y parece ser que las últimas cuotas no fueron abonadas, entonces el propietario del auto lo habría puesto en ese estado", detalló el periodista.

Por si fuera poco, no es la primera vez que "El Chino" había sido rescatado de una situación similar, ya que en 2021 estuvo desaparecido varios días en la misma zona antes de ser localizado a salvo.

La búsqueda movilizó a personal de Carabineros, equipos de socorro y a vecinos del sector -entre ellos el propio exchico reality Pangal Andrade-, quienes debieron lidiar con caminos cortados y baja visibilidad para lograr ubicarlos y concretar un arriesgado rescate, cuyo costo superaría los 100 millones de pesos.