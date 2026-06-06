Gobierno repudió propaganda PS que pone a Kast con nariz de Pinocho
La colectividad opositora elaboró folletos acusando que el Mandatario "miente" y que su megarreforma es un "Kastigo".
"La crítica política es legítima y bienvenida, (pero) utilizar la imagen presidencial para denostar se distancia de las reglas básicas de respeto", reprochó el biministro Claudio Alvarado.
"La historia del PS no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y en caricaturas", criticó el titular de Interior y Segegob.