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Tópicos: País | Gobierno

Gobierno repudió propaganda PS que pone a Kast con nariz de Pinocho

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La colectividad opositora elaboró folletos acusando que el Mandatario "miente" y que su megarreforma es un "Kastigo".

"La crítica política es legítima y bienvenida, (pero) utilizar la imagen presidencial para denostar se distancia de las reglas básicas de respeto", reprochó el biministro Claudio Alvarado.

Gobierno repudió propaganda PS que pone a Kast con nariz de Pinocho
 @Ministro_Alv (X)

"La historia del PS no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y en caricaturas", criticó el titular de Interior y Segegob.
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El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, criticó esta jornada una propaganda del Partido Socialista (PS) en contra de la megarreforma del Gobierno, que acusa que el Presidente Kast "miente" y lo caricaturiza como Pinocho. 

La propaganda, correspondiente a un folleto, tiene como encabezado "El PS te defiende de la mega reforma", seguido de un "Kast miente", con letras de mayor tamaño. Además, incluye el rostro del Mandatario con una alargada nariz, asemejándolo con la famosa marioneta de madera.

Ante ello, Alvarado posteó en X: "La crítica política es legitima y bienvenida, (pero) utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática".

"La trayectoria e historia del PS no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y en caricaturas. Chile espera del partido contribuciones al país y no denostaciones", aseveró.

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