En El Primer Café, el economista Rodrigo Wagner criticó este jueves los cuestionamientos del Presidente José Antonio Kast al financiamiento de la investigación científica, señalando que el Mandatario "tiene un problema" debido a la necesidad de recortar gasto y busca, a través de una construcción discursiva, áreas "donde la población podría tolerar rebajas".

"Se hace un poquito un hombre de paja en el discurso", sugirió el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, que señaló que el Ejecutivo aún está en una "transición de acostumbrarse a ser Gobierno" y debe "recalibrar" su retórica de campaña.

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