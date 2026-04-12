Ministerio de Defensa mantiene el proyecto de cable chino bajo "análisis de seguridad nacional"

El proyecto de cable chino, que provocó una de las últimas polémicas de la Administración de Gabriel Boric, se encuentra bajo "análisis de seguridad nacional" por parte del Ministerio de Defensa.

Requerida por el El Mercurio, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) negó la entrega de información por la existencia de "antecedentes susceptibles de revelar vulnerabilidades estratégicas", pero detalló que el proyecto se encuentra bajo escrutinio en la cartera liderada por el ministro Fernando Barros, debido a la evaluación de eventuales "trazados específicos" y a "protocolos de ciberseguridad vinculados a su operación".

A través de un documento firmado por su actual directora, Romina Garrido, el organismo indicó que el Ministerio de Transportes solicitó al Comité de Telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, bajo el artículo 17 de la Ley General de Telecomunicaciones, un informe que "será emitido a través del Ministerio de Defensa Nacional, sobre las concesiones o permisos de que se trate".

"El jefe del Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa Nacional ya han evacuado el primer informe técnico, el cual ha sido derivado al Ministerio de Defensa Nacional para su complementación y pronunciamiento definitivo, el que se encuentra pendiente", puntualizó la Subtel.

Asimismo, el texto indica que la "existencia y vigencia de este proceso reglado -que involucra el intercambio técnico entre esta subsecretaría, el Estado Mayor conjunto y el Ministerio de Defensa Nacional- constituye evidencia fehaciente de que el proyecto se halla sometido a un análisis actual de seguridad nacional".

También precisa que la "afectación invocada" obedece a una "evaluación técnica en pleno desarrollo, cuyo carácter reservado es condición esencial para el resguardo de la soberanía y la integridad de la infraestructura estratégica del país".