Ministro del Interior: "Fuimos elegidos para gobernar, no para pensar si la oposición se va a molestar"

El ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), abordó este domingo las críticas de la oposición frente a los anuncios del Gobierno de José Antonio Kast de evaluar indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos en el estallido social.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado fue consultado por la eventual dificultad legislativa que enfrentará el oficialismo ante el crispado ánimo de la oposición tras el anuncio realizado por el Presidente.

"No, lo que pasa es que un Gobierno fue elegido para resolver. Y eso significa muchas veces que va a haber personas que no están de acuerdo con las decisiones que se toman y no por eso uno va a inhibirse de ejercer las facultades que tiene y de actuar en lo que cree que es bueno", respondió el titular del Interior.

"Si siempre estuviéramos pensando que esto altera una relación, que molesta o la oposición va a negar la sal y el agua, no haríamos nunca nada. Entonces estaríamos condicionados por lo que piensa la oposición", aseveró.

En ese sentido, Alvarado enfatizó que "nosotros fuimos elegidos por la ciudadanía para gobernar y no para pensar si la oposición se va a molestar o no. La oposición, (en tanto), ha sido también elegida por la ciudadanía para fiscalizar los actos de Gobierno".

"Espero que, al margen de esa facultad constitucional, también tenga la altura de miras para trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo para contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas que la sociedad tiene", indicó.

"No se trata de buscar la confrontación permanente"

Respecto a posibles trabas legislativas si es que se llega a un desencuentro con la oposición, el ministro Alvarado respondió: "no confundamos. Aquí no se trata de buscar la confrontación permanente. El Presidente fue claro en su discurso el día que asume que lo que buscamos es la unidad y esa unidad se construye en función de líneas de pensamiento distintas".

"Aquí no se trata de que haya una soberbia del Gobierno del tipo 'mira, nosotros somos los elegidos y no nos interesa lo que ustedes piensen'. No. Aquí lo que yo quiero dejar claro es que el Gobierno, cuando ejerce sus potestades, para algunos puede ser incómodo o no de su agrado, pero eso no significa que condicione el actuar del Gobierno", concluyó.